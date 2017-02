Milan/ Calciomercato news, Santone: Donnarumma rimarrà come De Sciglio. Lukaku rossonero... (esclusiva)

CALCIOMERCATO MILAN,IL PARARE DI DINO SANTONE (ESCLUSIVA)- Il portiere del Milan Gianluigi Donnarumma ha appena compiuto al maggiore età ed è sempre lui il nome più calcio del campionato in casa rossonero: il numero 99 di Montella dovrebbe a breve firmare un rinnovo con il Milan ma sono molte le squadre che lo vorrebbero tra le loro file. Tra i nomi che orbitano intorno alla spogliatoio rossonero in vista della prossima stagione di calciomercato hanno colto maggiormente l’attenzione quelli di Lukaku dall’Everton e Lindelof dal Benfica, ma per entrambi le operazioni di calciomercato si annunciano in salita per la nuova dirigenza del Milan. Per parlare di tutto questo abbiamo sentito il procuratore sportivo Dino Santone: eccolo in questa intervista esclusiva rilasciata a ilsussidiario.net.

Come finirà la vicenda Donnarumma? Alla fine Donnarumma dovrebbe rimanere al Milan. Del resto anche lui è affascinato dal progetto cinese. Si arriverà a un accordo con la società e Donnarumma non prenderà le cifre incredibili chieste da Raiola, quattro – cinque milioni di euro ma meno. Dovrebbe firmare un contratto che scadrà nel 2021.

Il rinnovo di De Sciglio sarà un’operazione di calciomercato difficile? Penso che anche De Sciglio dovrebbe restare al Milan. Del resto anche lui è un prodotto del vivaio. De Sciglio dovrebbe percepire un ingaggio più alto di quello di adesso. E' anche vero che la Juventus sta cercando di prendere il giocatore, una cosa da non trascurare.

Arriverà Lindelof dal Benfica? Lindelof è un difensore di ottimo valore, molto bravo. E' vero che il Benfica potrebbe chiedere molto, è anche vero che Lindelof potrebbe finire in una squadra italiana, come il Napoli, come lo stesso Milan.

Lukaku dall'Everton? Lukaku è un attaccante molto forte, giovane, che si sta mettendo in evidenza nell'Everton in un campionato come quello inglese molto fisico. Costa però tanto settanta, ottanta milioni di Euro, una cifra veramente elevata anche per il Milan. Più facile che finisca al Chelsea.

Bacca ormai in partenza? Bacca non ha disputato una grande stagione, penso però che dovrebbe rimanere fino a fine campionato, nonostante le offerte cinesi. Poi di fronte proprio a queste grandi offerte il giocatore a giugno dovrebbe andarsene.

(Franco Vittadini)

