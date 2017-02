Napoli/ Calciomercato news, Bevacqua: Conti e Kessiè solo se in Champions… (esclusiva)

CALCIOMERCATO NAPOLI: IL PARERE DI CATALDO BEVACQUA (ESCLUSIVA) - I prossimi movimenti di calciomercato in casa Napoli potrebbero dipendere molto dal futuro della compagine di Sarri in Champions League. In caso di risultati importanti infatti pioverebbero nelle casse campane abbastanza denaro per poter arricchire la rosa non solo di grandi nomi ma anche con alcuni giovani che da tempo la dirigenza sta osservando come Andrea Conti e Kessiè entrambi in maglia dell’Atalanta. Ma oltre ai possibili colpi di calciomercato in entrata di mercato il Napoli dovrà anche mettersi al lavoro sul fronte interno provvedendo ai rinnovi di contratto di Insigne e Mertens. Per parlare di tutto questo abbiamo sentito il procuratore Cataldo Bevacqua: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Secondo lei arriverà Andrea Conti dall'Atalanta? E' un giocatore di valore, uno di quei giovani che l'Atalanta sta lanciando. Del resto negli ultimi dieci anni la società bergamasca ha creato tanti buoni calciatori. Un programma molto buono che ha dato i suoi frutti. Andrea Conti non può non piacere al Napoli. Il Napoli segue i migliori giovani del campionato. Vedremo poi se arriverà.

Potrebbe arrivare anche Kessie? E' un altro calciatore molto forte lanciato dall'Atalanta. Un altro calciatore che piace al Napoli. Il costo del cartellino di Andrea Conti e Kessie potrebbe anche essere elevato. Il Napoli però è società che punta in alto, che vuole vincere.

Quindi l'acquisto di Andrea Conti e Kessie da cosa dipenderà? Potrebbe dipendere dal futuro in Champions del Napoli. Se la squadra di Sarri battesse il Real Madrid, si qualificherebbe tra le migliori otto della Champions. Arriverebbero tanti soldi, si potrebbero fare tanti investimenti.

Il rinnovo di Mertens è vicino? Penso che il rinnovo di Mertens possa essere vicino, Mertens possa restare al Napoli.

Insigne verso il rinnovo? Credo che Insigne resti a Napoli, dovrebbe diventare una bandiera di questa squadra. Napoli è la sua città e sarebbe una scelta molto comprensibile.

Ghoulam rimarrà? Vedremo il futuro di Ghoulam, vedremo se Ghoulam resterà al Napoli. Certamente se il Napoli vorrà puntare allo scudetto, competere con la Juventus sarà fondamentale tenere i giocatori migliori e anche rinforzarsi.

(Franco Vittadini)

