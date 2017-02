Roma/ Calciomercato news, Brancatisano: Spalletti? Se non vince qualcosa potrebbe andare via e Sousa… (esclusiva)

CALCIOMERCATO ROMA: IL PARERE DI PIETRO BRANCATISANO (ESCLUSIVA)- Tra i maggiori dubbi che i tifosi della Roma nutrono sui prossimi movimenti di mercato riguarda proprio la posizione del tecnico giallorosso Luciano Spalletti: l’impressione è che se l’allenatore non porterà a casa qualche vittoria di peso in questa stagione potrebbe anche lasciare la panchina, ma sul nome di un possibile sostituto al momento non vi è certezza. Per quanto riguarda la rosa della Roma tra i nomi più caldi del calciomercato segnaliamo la possibile uscita di Perotti, che sta trovando ben poco spazio nelle ultime giornate e il possibile arrivo di Gonzalo Rodriguez. Per approfondire tutti questi argomenti abbiamo sentito il procuratore Pietro Brancatisano: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Pensa che Spalletti possa rimanere? Penso che il suo obbiettivo sia vincere qualcosa se no potrebbe anche partire, magari andare anche alla Juventus. Potrebbe diventare il tecnico della formazione bianconera.

Potrebbe arrivare Mancini al suo posto? La vedo dura, non credo che sia facile che Mancini possa guidare la Roma. Mi sembra una situazione complicata. Ha giocato e vinto uno scudetto con la Lazio, verrebbe dall'Inter. Non penso che i tifosi lo accoglierebbero in modo molto positivo.

Anche Paulo Sousa potrebbe diventare giallorosso? Perchè no. Intanto bisogna vedere quanto tempo rimarrà alla Fiorentina. Potrebbe anche finire prima la sua avventura in viola se subisse altre sconfitte eclatanti. Di certo a fine stagione se ne andrà. Potrebbe anche diventare il prossimo allenatore della Roma, mi sembra un tecnico preparato. Bisognerà solo vedere se sia già pronto per una squadra così importante.

Potrebbe arrivare Gonzalo Rodriguez dalla Fiorentina? E' un'eventualità da non scartare la Roma aveva già contattato in passato Gonzalo Rodriguez.

Perotti potrebbe andarsene? Attualmente sta giocando meno, si sente un po' fuori del progetto della Roma. Potrebbe anche lasciare la Roma a fine stagione.

(Franco Vittadini)

