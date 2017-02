Inter/ Calciomercato News, da Conte a Simeone: tutti i nomi per il post Pioli (oggi, 28 febbraio 2017)

CALCIOMERCATO INTER NEWS. DA CONTE A SIMEONE: TUTTI I NOMI PER IL POST PIOLI (OGGI, 28 FEBBRAIO 2017) - La notizia più importante riguardante il calciomercato dell'Inter è sicuramente quella relativa al futuro di Stefano Pioli. L'attuale tecnico nerazzurro non è assolutamente sicuro di essere confermato anche in vista della prossima stagione. Molto dipenderà dal piazzamento della squadra in classifica, con il terzo posto che a oggi appare quasi un miraggio. Senza la qualificazione in Champions League, Suning potrebbe optare per il cambio di mister. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la proprietà cinese starebbe valutando diversi profili per il post Pioli. In caso di separazione tra le parti, l'Inter vorrebbe un allenatore “pesante”, un nome con esperienza e in grado di riportare ad alti livelli la formazione nerazzurra. La lista dei papabili è formata da quattro nomi. Si va da Antonio Conte, attualmente al Chelsea, a Diego Simeone dell'Atletico Madrid. In lista anche Massimiliano Allegri, che potrebbe lasciare la Juventus al termine del campionato, e Josè Mourinho, attualmente al Manchester United e grande indimenticato dal popolo interista.

© Riproduzione Riservata.