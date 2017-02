Juventus/ Calciomercato News, Dybala: le cifre dell'imminente rinnovo. Khedira in Mls? (oggi, 28 febbraio 2017)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, DYBALA: LE CIFRE DELL'IMMINENTE RINNOVO. KHEDIRA IN MLS? (OGGI, 28 FEBBRAIO 2017) – Arrivano due importanti notizie di calciomercato riguardanti la Juventus. La prima ha come protagonista Paulo Dybala, attaccante bianconeri che in poco tempo è diventato l'idolo di tutti i tifosi bianconeri. L'argentino è finito nel mirino di numerosi top club europei, tra cui Barcellona e Real Madrid, ma la Vecchia Signora non intende certo privarsene. Secondo le ultime indiscrezioni, il rinnovo di Dybala appare ormai imminente. Questi i dettagli: prolungamento fino al 2021 (un anno in più rispetto a quello attuale) e ingaggio a toccare quota 7 milioni di euro, bonus compresi. In caso di fumata bianca, l'ex Palermo arriverebbe a guadagnare mezzo milione in meno rispetto al compagno di squadra e connazionale Gonzalo Higuain. Per quanto riguarda Khedira, il centrocampista tedesco potrebbe lasciare la Juventus al termine della stagione. Come riportato da Tuttosport, l'ex Real Madrid starebbe pensando a un'esperienza in Mls o nel campionato australiano.

