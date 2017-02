Milan/ Calciomercato News, Musacchio, Fabregas e Aubameyang: un colpo in ogni reparto (oggi, 28 febbraio 2017)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, MUSACCHIO, FABREGAS E AUBAMEYANG: UN COLPO IN OGNI REPARTO (OGGI, 28 FEBBRAIO 2017) – Il Milan sta per annunciare il passaggio di proprietà. Stando alle ultime indiscrezioni, i cinesi si renderanno subito protagonisti nel calciomercato in entrata. Per Il Corriere dello Sport, il gruppo asiatico farà di tutto per effettuare un colpo in ogni reparto che, tradotto in poche parole, significherebbe regalare a Vincenzo Montella un difensore, un centrocampista e un attaccante. Per il pacchetto arretrato piace tantissimo Mateo Musacchio del Villarreal, valutato poco meno di 30 milioni di euro; l'argentino sarebbe recentemente finito anche sul taccuino dell'Arsenal. In mezzo al campo il nome più caldo è quello di Cesc Fabregas del Chelsea: per lo spagnolo potrebbero servire circa 30 milioni di euro. Infine l'attacco: qui in cima alla lista c'è Pierre-Emerick Aubameyang del Borussia Dortmund, anche se non mancano le alternative al gabonese, Keita Balde e Benzema su tutti.

© Riproduzione Riservata.