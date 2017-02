Napoli/ Calciomercato News, Inter su Koulibaly se salta Manolas (oggi, 28 febbraio 2017)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS. INTER SU KOULIBALY SE SALTA MANOLAS (OGGI, 28 FEBBRAIO 2017) - Il calciomercato del Napoli è sempre più caldo. Oltre ai rinnovi dei big, i partenopei devono tenere gli occhi aperti anche su Kalidou Koulibaly. Il difensore di Sarri non è sicuro della permanenza e, come se non bastasse, Il Corriere dello Sport parla di un forte interessamento dell'Inter nei confronti del senegale. La situazione è questa: i nerazzurri sono a caccia di una pedina con cui rinforzare il reparto arretrato. La prima scelta si chiama Kostas Manolas ma, qualora saltasse il trasferimento del greco, i meneghini lancerebbero l'assalto a Koulibaly, valutato da Aurelio De Laurentiis 60 milioni di euro. Capitolo Insigne. L'attaccante del Napoli è sempre in trattativa con la società campana per il rinnovo contrattuale. Il giocatore aveva chiesto in passato un ingaggio di 5 milioni di euro a stagione, una cifra al di fuori dei parametri del club partenopeo. Le parti potrebbero trovare un punto d'intesa sulla base di 3,5 milioni di euro all'anno. Insigne ci sta pensando anche se l'Arsenal è alla finestra, pronto ad approfittare di una eventuale occasione dell'ultim'ora.

