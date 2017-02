Roma/ Calciomercato News, Szczesny e Manolas in bilico. Raddoppia il prezzo di Nainggolan (oggi, 28 febbraio 2017)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS. SZCZESNY E MANOLAS IN BILICO. RADDOPPIA IL PREZZO DI NAINGGOLAN (OGGI, 28 FEBBRAIO 2017) – Il calciomercato della Roma è prettamente concentrato sul futuro di Kostas Manolas. Il difensore greco è da tempo nel mirino dell'Inter, che vorrebbe prelevarlo al termine della stagione per rinforzare il proprio reparto arretrato. A questo proposito ecco quanto dichiarato dal ds giallorosso Frederic Massara ai microfoni di Premium Sport: “L'Inter lo segue con attenzione? Bene, siamo felici. Kostas è un nostro giocatore, siamo contenti di lui e sono sicuro che vestirà la maglia della Roma per molto tempo”. Intanto, dall'Inghilterra rimbalza la voce di un possibile interessamento dell'Inter anche per Szczesny. Il portiere polacco è in prestito alla Roma dall'Arsenal, che per lasciarlo nella Capitale chiede 20 milioni di euro, una cifra considerata piuttosto elevata. I nerazzurri sarebbero alla finestra, a maggior ragione in caso di partenza di Handanovic. Intanto Radja Nainggolan è sempre più convinto di restare alla Roma. Dopo le ultime prestazioni, il valore del belga è quasi raddoppiato e ammonta oggi intorno agli 80 milioni di euro.

© Riproduzione Riservata.