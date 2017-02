JUVENTUS/ Calciomercato news: follie per Verratti a giugno, Rossi ad un passo da Torino?

JUVENTUS, CALCIOMERCATO NEWS: FOLLIE IN ESTATE PER VERRATTI (OGGI 3 FEBBRAIO 2017) - Il calciomercato estivo della Juventus ruoterà attorno alla ricerca di un centrocampista visto che l'amministratore delegato Beppe Marotta ha promesso un 'Higuain da centrocampo' in vista del mese di giugno. Come riportato da 'Il Corriere dello Sport' tutte le strade portano a Marco Verratti, mediano del Paris Saint-Germain che potrebbe decidere di lasciare la Francia in estate per tornare in Italia. Se lo sceicco Nasser Al-Khelaifi dovesse accettare la cessione, allora la Juventus potrà sedersi al tavolo della trattativa e presentare la prima offerta per Verratti: il Paris Saint-Germain valuta il cartellino del mediano almeno ottanta milioni di euro, un investimento che la Juventus può permettersi ma deve guardarsi le spalle dall'Inter, interessato al centrocampista. Oltre a Verratti e Tolisso, bloccato per giugno, ci sono anche altri profili che piacciono a Marotta: Mohamed Dahoud del Borussia Mönchengladbach e Emre Can del Liverpool.

JUVENTUS, CALCIOMERCATO NEWS: PARLA L'AGENTE DI ROSSI (OGGI 3 FEBBRAIO 2017) - Spuntano retroscena interessanti sul passato di Giuseppe Rossi, con l'agente dell'attaccante Andrea Pastorello che svela qualche indiscrezione ai microfoni di 'Fantagazzetta': "Giuseppe è stato ad un passo dal vestire la maglia della Juventus, al termine della stagione 2010-2011. Aveva realizzato trentadue gol in quella stagione, con il Villareal, ma il club spagnolo si oppose alla cessione e lo convinse a restare. Secondo me la trattativa sarebbe dovuta andare in porto" le parole dell'agente di Giuseppe Rossi che vuole pensare solo al futuro del suo assistito senza avere rimpianti per un passato con la maglia bianconera. L'agente ha grande fiducia in un giocatore della Juventus, Mattiello, sfortunato in questo avvio di campionato visto l'infortunio: "Secondo me è un giovane interessante, davvero sfortunato fino ad ora ma prevedo per lui una carriera importante" conclude l'agente di Giuseppe Rossi.

