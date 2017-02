Juventus/ Calciomercato news: il San Paolo su Hernanes, il Real Madrid non molla Dybala

JUVENTUS, CALCIOMERCATO NEWS: IL SAN PAOLO SU HERNANES (OGGI 3 FEBBRAIO 2017) -Il San Paolo ha deciso di fare sul serio su Hernanes. Potrebbe esserci un clamoroso ritorno per Hernanes, secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport' la trattativa per il centrocampista tra il club paulista e la Juventus è entrata ufficialmente nel vivo con il San Paolo che ha chiesto il cartellino di Hernanes in prestito. Hernanes non è stato inserito da Massimiliano Allegri nella lista Champions, sa bene di non essere la prima scelta del tecnico bianconero ma Hernanes al momento non sembra molto convinto di tornare a giocare in patria, nonostante questa proposta del San Paolo, squadra con il quale Hernanes ha cominciato la sua carriera. Il Genoa sembrava davvero ad un passo ad arrivare al cartellino del centrocampista bianconero nel mese di gennaio, poi tutto è saltato anche perché in casa Juventus non è arrivato il così tanto desiderato centrocampista. Qualche mese per decidere, Hernaned dovrà valutare presto il da farsi.

JUVENTUS, CALCIOMERCATO NEWS: IL REAL MADRID NON MOLLA DYBALA (OGGI 3 FEBBRAIO 2017) -Paulo Dybala sembrerebbe essere il primo obiettivo in casa Real Madrid in vista della sessione estiva del calciomercato. Secondo quanto riportato da 'Marca' il club spagnolo sta monitorando la situazione di tutti i giocatori che potrebbero arrivare in estate, tra cui anche l'attaccante bianconero Paulo Dybala. I dirigenti merengues stanno dando uno sguardo ai movimenti in casa Juventus, sembra che l'eventuale rinnovo dell'attaccante ex Palermo non sia un problema, visto che Florentino Perez è pronto a mettere sul piatto un'ottima cifra per arrivare al cartellino di Dybala. A questo punto uno tra Benzema e Morata dovrà necessariamente lasciare la Spagna, l'ex juventino piace ad Antonio Conte che vorrebbe portarlo in Premier League (improbabile invece che Morata torni a Torino in estate). Dybala d'altro canto si trova bene in Italia, difficile che la Juventus decida di cedere uno dei suoi migliori giocatori che vuole tra l'altro blindare.

