Milan/ Calciomercato news, Caceres: sto bene! Test medici approfonditi per il difensore

MILAN, CALCIOMERCATO NEWS: CACERES STA BENE, AL VIA I TEST MEDICI APPROFONDITI (OGGI 3 FEBBRAIO 2017) - Continuano le visite mediche per Martin Caceres, arrivato questa mattina a Milano presso la clinica Madonnina, ad un passo dalla firma con il Milan. Il difensore uruguaiano è svincolato dopo aver chiuso il contratto con la Juventus a giugno, il club rossonero vuole valutare in maniera approfondita le condizioni fisiche di Caceres dopo l'infortunio al tendine d'Achille. Il difensore dopo la prima parte di visite mediche in clinica ha rilasciato qualche dichiarazione ai cronisti presenti: "Ho tanta voglia di Milan, sto bene" le poche parole dell'uruguaiano. Poco fa Caceres ha raggiunto Milanello per ulteriori test fisici più approfonditi, se questi dovessero avere esito positivo allora il Milan lo tessererà subito in modo da consentire a Montella di avere un rinforzo in più in difesa visti gli infortuni. De Sciglio, Calabria e Antonelli sono out, Caceres firmerà un contratto fino al termine di questa stagione.

MILAN, CALCIOMERCATO NEWS: HONDA VIA A GIUGNO (OGGI 3 FEBBRAIO 2017) -Keisuke Honda dovrebbe lasciare il Milan nella sessione estiva del calciomercato. Per il centrocampista a gennaio non sono arrivate offerte allettanti anche se l'Hull City ci ha provato proprio nelle ultime ore di mercato, incassando il no direttamente da parte del giocatore giapponese. Come riporta 'Calciomercato.com' il calciatore è in scadenza di contratto, entrambe le parti non hanno intenzione di rinnovare visto che Honda non rientra nei piani di Vincenzo Montella. A giugno quindi il giocatore dovrà trovarsi una nuova sistemazione, andando via a parametro zero. La situazione più probabile vede il trasferimento nella Major League Soccer, in America visto che questo è stato sempre un obiettivo di Honda e grazie all'aiuto del suo agente potrà realizzare questo desiderio non appena verrà svincolato dal club rossonero. Montella ha deciso di puntare tutto su Suso in questa stagione, l'addio sembra inevitabile.

