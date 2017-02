Roma/ Calciomercato news: l'agente di Defrel parla del mancato trasferimento, Monchi resta in Spagna?

ROMA, CALCIOMERCATO NEWS: PARLA L'AGENTE DI DEFREL (OGGI 3 FEBBRAIO 2017) - Nella sessione invernale del calciomercato Gregoire Defrel sembrava ad un passo dalla cessione alla Roma di Luciano Spalletti, poi tutto è sfumato. L'agente dell'attaccante francese, Giampiero Pocetta, ha parlato ai microfoni di 'TMW Radio' proprio per commentare questo affare sfumato: "La Roma era interessata sia a Defrel che a Pellegrini, per il primo non è stato trovato l'accordo, mentre per il secondo non c'è stata proprio trattativa, tutto è stato rimandato a giugno visto che il Sassuolo non voleva cedere il giocatore a gennaio" le parole dell'agente di Defrel e Pellegrini spiegando che non era vero quanto detto dai giornali secondo cui l'attaccante francese era intenzionato a volersi trasferire per forza nella Capitale. "Non ha giocato per un problema muscolare, non ha forzato nulla. Non so se a giugno la trattativa si riaprirà, sicuramente ci saranno valutazioni diverse rispetto a gennaio" conclude Giampiero Pocetta.

ROMA, CALCIOMERCATO NEWS: MONCHI RESTA AL SIVIGLIA? (OGGI 3 FEBBRAIO 2017) -Il Siviglia ha intenzione di trattenere il direttore sportivo Monchi anche in vista della prossima stagione. Il dirigente è stato accostato più volte alla Roma di James Pallotta, visto che le voci lo vedono lontano dalla Spagna al termine di questo campionato. Il presidente del Siviglia, José Castro ha parlato ai microfoni di 'Marca' proprio per commentare l'eventuale addio di Monchi, tutt'altro che scontato: "Siamo un gruppo molto unito, vogliamo continuare a vincere per restare in corsa fino alla fine in Liga. Il futuro di Monchi? Voglio convincerlo a restare qua per molti anni ancora" queste le parole del numero uno del club spagnolo. A questo punto è difficile ipotizzare un divorzio tra le parti, il direttore sportivo era stato accostato a diverse squadre per la prossima stagione, tra cui la Roma di Pallotta che è alla ricerca di un dirigente. L'ultima parola spetterà allo stesso Monchi, vorrà restare in Spagna?

