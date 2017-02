Inter / Calciomercato news: Chiesa, Bernardeschi e Manolas nel mirino di Suning. Oggi, 4 febbraio 2017

CALCIOMERCATO INTER NEWS, LE ULTIME NOTIZIE SUL CLUB NERAZZURRO: CHIESA, BERNARDESCHI E MANOLAS NEL MIRINO. OGGI, 3 FEBBRAIO 2017 - Nelle ultime ore sono arrivate importanti novità di calciomercato che riguardano da vicino l'Inter. Intanto, secondo quanto riportato dai tabloid inglesi, il Liverpool avrebbe messo gli occhi su Samir Handanovic. Il portiere sloveno piace tantissimo ai Reds, che al termine della stagione sarebbero pronti a recapitare al club meneghino un'offerta allettante. Sempre dall'Inghilterra, ci sono da segnalare le dichiarazioni dell'agente di Sergio Aguero, giocatore accostato ai nerazzurri nei giorni scorsi. Queste le parole del procuratore del Kun, Hernan Reguera, al Guardian: “Aguero è felice al Manchester City. Resterà qui anche la prossima stagione”.

Sul fronte degli acquisti, da monitorare con attenzione la situazione relativa a Kostas Manolas. Come rivelato da Sky Sport, sul centrale greco della Roma non ci sarebbe soltanto l'Inter: anche diverse società di Premier League potrebbero farsi pericolosamente avanti. Quel che è certo, è che per i giallorossi sarà complicatissimo trattenere Manolas al termine della stagione. L'Inter ha gli occhi anche su Federico Chiesa: secondo Sportmediaset, Suning vorrebbe regalare a Stegano Pioli uno tra Chiesa e Bernadeschi, talenti in rampa di lancio con la Fiorentina.

