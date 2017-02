Napoli/ Calciomercato news: Koulibaly e Insigne, via a giugno? Oggi, 4 febbraio 2017

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: LE ULTIME NOTIZIE SUL CLUB PARTENOPEO. INSIGNE E KOULIBALY POTREBBERO PARTIRE AL TERMINE DELLA STAGIONE - Il calciomercato invernale del Napoli si è concluso con l'importante acquisto di Leonardo Pavoletti, che si aggiunge al rientrante Akradiusz Milik, praticamente recuperato dal lungo infortunio che lo ha tenuto diversi mesi lontano dai campi di gioco. In estate potrebbero però esserci diverse sorprese in uscita. Due nomi che rischiano di essere ceduti in caso di offerte considerate congrue, sono quelli di Koulibaly e Insigne. Quest'ultimo non ha ancora trovato l'accordo per il rinnovo con il Napoli, e negli ultimi giorni è stato accostato con insistenza al Milan. Per quanto riguarda Koulibaly, sul difensore è forte l'interesse di mezza Premier League. Il Chelsea potrebbe mettere sul tavolo una cinquantina di milioni di euro e portarsi a casa il giocatore.

Intanto il presidente del Genoa Preziosi, intervenuto sulle frequente di Radio Kiss Kiss, ha parlato di Giovanni Simeone. Ecco quando dichiarato dal patron dei rossoblù riguardo l'argentino: “Si tratta di un grandissimo giocatore. Ha però bisogno di cross. E' un classico centravanti, anche più bravo di Toni, in quanto a movimenti. Va servito quindi non palla a terra. Gli schemi dovrebbero cambiare un po. Ha i numeri dei giocatori importanti. Juve o Napoli? Lo vedrei bene con entrambe. Con Sarri si troverebbe bene, perché gioca palla a terra".

