Roma / Calciomercato news: Spalletti alla Juventus: sarà Allegri il suo sostituto? Oggi, 4 febbraio 2017

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: LE ULTIME NOTIZIE SUL CLUB GIALLOROSSO. IL FUTURO DI SPALLETTI È IN BILICO. ALLEGRI IL POSSIBILE SOSTITUTO - In casa Roma la notizia più importante di calciomercato riguarda il futuro di Luciano Spalletti. Il tecnico giallorosso, infatti, potrebbe lasciare Trigoria al termine della stagione. L'allenatore di Certaldo ha un contratto con il club capitolino fino al giugno 2017 ma sul toscano incombe l'ombra di Inter e Juventus. Secondo quanto riportato da Il Tempo, questo rischia di essere lo scenario in vista della prossima stagione. L'Inter attende di capire se Stefano Pioli riuscirà a raggiungere o meno il terzo posto: in caso di mancata qualificazione in Champions, scatterebbe l'esonero. E Spalletti sarebbe considerato il degno sostituto dell'ex Lazio.

Su Spalletti è forte anche il pressing della Juventus. Massimiliano Allegri potrebbe lasciare i bianconeri con l'ennesimo Scudetto in cassaforte e dirigersi proprio alla Roma. Dalla Capitale a Torino farebbe il percorso inverso Spalletti. Ma questa, al momento, è soltanto una suggestione. In ogni caso iniziano a circolare i primi nomi per il post-Spalletti: si va dal citato Allegri a Emery del Paris Saint-Germain, passando da Di Francesco del Sassuolo.

