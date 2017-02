Inter/ Calciomercato News: Suning chiama Conte. Offerta clamorosa al tecnico del Chelsea. (Oggi, 5 febbraio 2017)

CALCIOMERCATO INTER NEWS: SUNING CHIAMA CONTE. CLAMOROSA OFFERTA PER IL TECNICO DEL CHELSEA. ULTIME NOTIZIE, OGGI 5 FEBBRAIO 2017 - In casa Inter continuano a susseguirsi indiscrezioni di calciomercato riguardanti... la panchina. Stefano Pioli sta ottenendo risultati eccellenti alla guida della formazione nerazzura ma, in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League, l'ex tecnico della Lazio potrebbe essere silurato da Suning. La proprietà cinese, stando alle ultime indiscrezioni, avrebbe già in mente alcuni nomi da piazzare sulla panchina interista. Nei giorni scorsi si era parlato di un possibile approdo ad Appiano Gentile di Luciano Spalletti, qualora il toscano rompesse con la Roma. Ma l'ultima novità riguarda Antonio Conte.

Stando a quanto riportato questa mattina dal quotidiano Tuttosport, Conte sarebbe stato contattato per due volte da un emissario di Suning Commerce Group. Zhang Jindong vorrebbe riportare l'attuale allenatore del Chelsea in Italia e mettergli in mano il timone dell'Inter. L'ex Juventus, che sta facendo volare i Blues in Premier League, avrebbe ricevuto una proposta clamorosa: 15 milioni di euro netti per 4 anni, oltre a 400 milioni di euro per gestire il calciomercato del club meneghino.

