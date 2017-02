Inter/ Calciomercato News, tabloid scatenati: nerazzurri su Aguero! Oggi, 5 febbraio 2017

CALCIOMERCATO INTER NEWS, TABLOID SCATENATI, NERAZZURRI SU AGUERO. OGGI, 5 FEBBRAIO 2017 - L'Inter pensa in grande e, in vista del calciomercato estivo, iniziano già a circolare i primi top players accostati ai nerazzurri. Nelle ultimissime ore, dall'Inghilterra, si sta facendo largo una clamorosa indiscrezione. Secondo quanto riportato dal Sunday Express, Suning avrebbe intenzione di puntare tutto su Sergio Aguero, centravanti attualmente in forza al Manchester City. Il Kun non ha un rapporto idilliaco con Pep Guardiola e, nonostante le dichiarazioni di rito del suo agente, potrebbe lasciare i citizens al termine della sagione.

L'Inter sarebbe pronta a mettere sul piatto un'offerta davvero allettante per convincere Aguero. Si parla di una proposta di Suning altissima: un ingaggio di circa 18 milioni di euro lordi all'anno (9 netti) che si tradurrebbero in uno stipendio di 347 mila euro a settimana. Questa al momento è solo un'indiscrezione ma attenzione anche al Chelsea. Secondo il Mirror, anche i Blues sarebbero in pressing su Aguero. Il Kun sarebbe stato considerato il perfetto erede di Diego Costa, in partenza verso la Cina.

