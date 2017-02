Juventus/ Calciomercato news: Hernanes sempre più lontano. Accordo con l'Hebei a un passo. Oggi, 5 febbraio 2017

CALCIOMERCATO NEWS JUVENTUS, HERNANES VICINISSIMO ALL'ADDIO. ACCORDO A UN PASSO CON L'HEBEI. OGGI, 5 FEBBRAIO 2017 - Il calciomercato della Juventus non è ancora finito. Il motivo? Hernanes sarebbe a un passo dal trasferimento in Cina. Qui il mercato è ancora aperto e i club hanno ancora tempo per effettuare le ultime trattative in entrata. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il centrocampista brasiliano avrebbe trovato l'accordo con l'Hebei Fortune. I bianconeri avrebbero ricevuto un'offerta di 10 milioni di euro per lasciar partire subito il giocatore; per Hernanes sarebbe pronto un contratto di 2 anni con un ingaggio di 8-9 milioni di euro a stagione. La conferma arriva anche dall'agente del centrocampista, Joseph Lee, che a Il Corriere dello Sport ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “ "Non so a che punto siano i due club, ma al momento posso dire che non abbiamo ancora alcun tipo di accordo con l'Hebei Fortune. Per Hernanes l'importante è giocare, non importa se alla Juve, in Cina o altrove. Il fatto che il ragazzo sia stato escluso dalla lista Champions League sicuramente non è un fattore positivo. Se la Juventus dovesse trovare l'accordo col club cinese e se si tratterà di una buona situazione anche per noi, allora Hernanes potrebbe trasferirsi lì".

