Milan/ Calciomercato news, dall'Inghilterra: individuato l'erede di Donnarumma. Oggi, 5 febbraio 2017

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, DALL'INGHILTERRA: INDIVIDUATO L'EREDE DI DONNARUMMA. OGGI, 5 FEBBRAIO 2017 - In casa Milan c'è da registrare un'importante indiscrezione di calciomercato proveniente dall'Inghilterra. Secondo quanto riportato dai tabloid d'Oltremanica, i rossoneri avrebbero già individauato l'erede di Donnarumma, nel caso in cui l'estremo difensore milanista dovesse salutare il club di via Aldo Rossi: Claudio Bravo del Manchester City. Il Milan non ha certo intenzione di privarsi del proprio numero 99, ma le recenti dichiarazioni dell'agente del giocatore, Mino Raiola, hanno spinto il club meneghino quanto meno a tutelarsi qualora dovessero arrivare brutte sorprese.

Il Milan, come detto, farà di tutto per blindare Donnarumma ma il rinnovo del portiere è ostacolato dal closing. Prima di firmare, Raiola vuole garanzie: chi saranno i nuovi proprietari della squadra? Che progetto hanno intenzione di portare avanti? Una volta risposto a queste domande, si potrà parlare di rinnovo. Donnarumma è stato accostato alla Juventus, che starebbe cercando di prelevare il portiere rossonero, considerato l'erede naturale di Buffon. E il Milan? Il Diavolo starebbe monitorando Claudio Bravo, estremo difensore del Manchester City. Ma, ovviamente, la speranza dei rossoneri è quella di continuare a vedere Gigio Donnarumma difendere i pali della porta del Meazza.

© Riproduzione Riservata.