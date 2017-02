Napoli/ Calciomercato news: ancora lontana la fumata bianca per il rinnovo di Ghoulam. Oggi, 5 febbraio 2017

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: LONTANO IL RINNOVO DI GHOULAM. ULTIME NOTIZIE, OGGI 5 FEBBRAIO 2017 - In casa Napoli si inizia già a pensare al calciomercato di giugno. Prima però di effettuare nuovi colpi, i partenopei hanno intenzione di blindare i contratti dei giocatori in scadenza. Tra questi spicca sicuramente la situazione di Faouzi Ghoulam. Il terzino andrà in scadenza nel 2018 e da diverse settimane sono iniziate le trattative per il rinnovo. Come riportato da Rai Sport, ci sarebbero dei problemi per la fumata bianca. Il giocatore chiede almeno 2,5 milioni di euro a stagione mentre il Napoli non avrebbe intenzione di spingersi oltre la cifra di 1,8 milioni. Situazione ancora in stallo. Intanto arrivano le dichiarazioni dell'agente di Manolo Gabbiadini, Silvio Pagliari, che ha spiegato il motivo che ha spinto il proprio assistito a lasciare Napoli: “Con l’arrivo di Pavoletti, Gabbiadini aveva capito che non ci sarebbe stato più spazio. – ha spiegato Pagliari a Calcionapoli24.it – Il suo tempo a Napoli era stato fatto. Si è comunque impegnato al massimo fino alla fine. Non è prevista alcuna clausola di recompra o rescissoria nel contratto firmato con il Southampton”.

