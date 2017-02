INTER/ Calciomercato news: Aguero nel mirino per l'estate, Pioli rinnova?

INTER, CALCIOMERCATO NEWS: AGUERO NEL MIRINO PER L'ESTATE (OGGI 6 FEBBRAIO 2017) - Suning ha messo gli occhi su Aguero in vista della prossima sessione estiva del calciomercato ed ha tutte le intenzioni di portarlo a Milano a giugno. Il giocatore, intanto, si sfoga in Inghilterra con il Manchester City visto che non sa ancora cosa vorranno fare gli inglesi in vista della prossima sessione di mercato: "A fine stagione vedremo cosa vorrà fare il Manchester City: la proprietà dovrà dirmi se c'è posto qui per me o no" le parole di Aguero dopo la partita contro lo Swansea. Il giocatore non è corteggiato soltanto dall'Inter, ma anche dal Chelsea e dal Real Madrid visto che non sa ancora se resterà in Inghilterra tra le file del Manchester City. "Mancano tre mesi alla fine della stagione, lotterò per conquistare una maglia e giocare, poi vedremo cosa il Manchester City vuole fare con me" conclude il Kun Aguero che non sente di avere delle garanzie per il futuro a Manchester, sponda City.

INTER, CALCIOMERCATO NEWS: PARLA AUSILIO (OGGI 6 FEBBRAIO 2017) -Il direttore sportivo dell'Inter, Piero Ausilio, si lascia andare a delle battute circa il futuro del tecnico Stefano Pioli, ai microfoni di 'Premium Sport'. Alla domanda di un eventuale rinnovo di Pioli, il direttore sportivo risponde così: "Mi ha detto che a 50 milioni accetta il rinnovo, siamo tranquilli", risposta sarcastica ovviamente, sintomo che in casa nerazzurra i rapporti sono molto distesi e lo steso dirigente non pensa al suo futuro visto che ha un ottimo rapporto con la nuova società. "Il mio rinnovo è un argomento che non mi crea problemi, ho un ottimo rapporto con la società Suning e a breve affronteremo questa cosa, sicuramente con la massima serenità. Troveremo il modo e risolveremo tutto in maniera molto tranquilla, senza problemi" conclude Piero Ausilio che fa capire di voler restare a Milano a lungo. Nonostante la sconfitta contro la Juventus, Pioli sta facendo un lavoro ottimo, scherzi a parte il rinnovo dovrebbe arrivare.

