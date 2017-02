Juventus/ Calciomercato news: Hernanes verso la Cina, Lacazette lascerà il Lione

JUVENTUS, CALCIOMERCATO NEWS: HERNANES VERSO LA CINA (OGGI 6 FEBBRAIO 2017) - Continuano le trattative di calciomercato in casa Juventus, visto che la sessione del mercato cinese non è ancora terminata. Hernanes è pronto a lasciare Torino, c'è già l'accordo con l'Hebei Fortune, lo stesso club in cui militano Lavezzi e Gervinho. Come confermato ieri da Beppe Marotta questa mattina la Juventus incontrerà alcuni dirigenti del club cinese, arriverà quindi la fumata bianca ed il centrocampista potrà trasferirsi in Cina. Nelle casse del club bianconero dovrebbero arrivare undici milioni di euro per la cessione di Hernanes (nove milioni fissi più due di bonus), evitando così alla Juventus di non fare una minusvalenza visto che il centrocampista fu acquistato dall'Inter per la stessa somma. Hernanes è pronto a percepire un ingaggio da sette-otto milioni di euro l'anno, una cifra importantissima per un giocatore che compirà trentadue anni nel 2017. Il giocatore è pronto a sbarcare in Oriente, tutto confermato nelle prossime ore.

JUVENTUS, CALCIOMERCATO NEWS: LACAZETTE LASCERA' IL LIONE (OGGI 6 FEBBRAIO 2017) -Alexandre Lacazette è uno dei giocatori nel mirino della Juventus da diverse sessioni di calciomercato. Il presidente del Lione, Jean-Michael Aulas, aveva già parlato dell'interesse del club bianconero per l'attaccante francese che ora sembra intenzionato a cambiare aria. "Non so se lascerò il Lione, dipende dalle squadre che si presenteranno. Sono disposto a partire ma solamente per fare un salto di qualità, altrimenti non se ne farà niente" le parole di Lacazette ai microfoni di 'fichajes.com'. Ovviamente la Juventus potrebbe essere il salto di qualità a cui si riferisce, senza dimenticare che il West Ham lo scorso anno aveva offerto quaranta milioni di euro per l'attaccante e ed altre squadre in estate sono arrivate fino ad una somma di settanta milioni, rifiutate dal Lione. Servirà un'offerta importante per convincere il club francese a trattare ma pare che ci sia già la volontà di Lacazette di lasciare la Francia.

