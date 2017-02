ROMA/ Calciomercato news: Garcia vuole Dzeko in Francia, Soyuncu nel mirino

ROMA, CALCIOMERCATO NEWS: GARCIA VUOLE DZEKO IN FRANCIA (OGGI 6 FEBBRAIO 2017) - Rudi Garcia, attuale allenatore dell'Olympique Marsiglia, sta già pensando alla prossima sessione di calciomercato e sta guardando in casa Roma per eventuali colpi a sorpresa. Secondo quanto riportato dal giornale bosniaco 'Sport.ba' il tecnico francese avrebbe messo gli occhi su Edin Dzeko in vista della prossima stagione, e la notizia è cominciata a circolare anche in Francia in questi ultimi giorni. Sanson, Evra e Payet sono arrivati al Marsiglia in questa ultima sessione di calciomercato, con quest'ultimo seguito anche dalla Roma, Garcia avrebbe chiesto alla propria dirigenza di arrivare al cartellino dell'attaccante bosniaco giallorosso, in vista del calciomercato estivo. Dzeko è arrivato nella Capitale proprio quando sulla panchina della Roma sedeva Rudi Garcia, anche se il primo anno non ha particolarmente brillato in Italia. Dzeko invece in questa stagione è esploso, non sarà facile strapparlo alla Roma in estate.

ROMA, CALCIOMERCATO NEWS: OCCHI SU SOYUNCU (OGGI 6 FEBBRAIO 2017) -Il calciomercato in Italia è terminato da quasi una settimana ma la Roma sta cominciando a sondare profili interessanti in vista della prossima sessione estiva. Secondo quanto riportato da 'Calciomercato.com' i giallorossi avrebbero messo gli occhi su Caglar Soyuncu, difensore che milita attualmente nel Friburgo, nella Bundesliga tedesca. La Roma sa bene di non poter arrivare facilmente al cartellino del difensore, in vista dell'estate ci sarà una forte concorrenza: Manchester United, Villarreal, Zenit e Lille sono le squadre interessate al giocatore del club tedesco. La Roma ha necessità di arrivare ad un difensore se Kostas Manolas dovesse davvero trasferirsi all'Inter, con i soldi della trattativa non ci saranno problemi ad arrivare a Caglar Soyuncu ma bisognerà mettere sul piatto una cifra superiore a quella che potrebbe offrire il Manchester United di Josè Mourinho. I contatti potrebbero essere avviati prima di giugno.

© Riproduzione Riservata.