Inter/Calciomercato news: da Verratti ad Aguero, tutti i nomi accostati ai nerazzurri (oggi 7 febbraio 2017)

CALCIOMERCATO INTER NEWS: DA VERRATTI AD AGUERO, TUTTI I NOMI ACCOSTATI AI NERAZZURRI. OGGI 7 FEBBRAIO 2017 - Il calciomercato estivo dell'Inter è già un tema caldissimo. Suning ha infatti lasciato intendere che a giugno farà di tutto per rinforzare la formazione nerazzurra. Sarà rivoluzione? Probabilmente sì. Il primo cambiamento potrebbe avvenire in panchina, dove Stefano Pioli non è certo sicuro della propria permanenza ad Appiano Gentile. Nei giorni scorsi si era parlato di un clamoroso approdo in nerazzurro di Antonio Conte, anche se Pioli potrebbe restare in sella nel caso di una qualificazione alla prossima Champions League. Per quanto riguarda i giocatori, Tuttosport prova a fare il punto della situazione. La nuova Inter scenderà in campo con il 3-4-3. In difesa spicca il nome di Kostas Manolas, centrale della Roma da tempo nel mirino della proprietà cinese. A centrocampo c'è spazio per due stelle: Marco Verratti del Paris Saint-Germain e Ricardo Rodriguez del Wolfsburg. Infine l'attacco, dove potrebbe brillare la stella di Federico Bernardeschi della Fiorentina. Attenzione però anche a Sergio Aguero: il Kun continua a essere accostato con insistenza al club meneghino.

