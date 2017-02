Juventus/ Calciomercato News, si avvicina il riscatto di Cuadrado dal Chelsea (oggi 7 febbraio 2017)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, SI AVVICINA IL RISCATTO DI CUADRADO DAL CHELSEA. OGGI, 7 FEBBRAIO 2017 - Dopo la sfida contro l'Inter, in casa Juventus è tempo di pensare al calciomercato. In particolare, i bianconeri si coccolano Juan Cuadrado, esterno offensivo che nel big match di domenica scorsa ha regalato la vittoria alla formazione di Allegri con un bolide imprendibile per Handanovic. Cuadrado è ancora di proprietà del Chelsea. Il colombiano è approdato per la seconda volta in bianconero con la formula del prestito pianificato su tre anni. La Juventus, al termine della stagione, potrà riscattare il colombiano per una cifra di 25 milioni di euro, pagabili in tre esercizi da 5 ciascuno, o ne avrà l'obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi.

Tra questi c'è la vittoria di un trofeo, e il successo contro l'Inter lancia la Vecchia Signora alla conquista dell'ennesimo scudetto. Intanto allo Juventus Stadium era presente pure Antonio Conte: che l'attuale tecnico del Chelsea abbia in mente di convincere Cuadrado a tornare allo Stamford Bridge? Probabilmente l'ex allenatore della Juventus coltiva questa intenzione, ma il riscatto del colombiano da parte dei bianconeri è sempre più probabile. Con l'introduzione del nuovo modulo, Cuadrado è diventato un elemento imprescindibile nel 4-2-3-1 a trazione anteriore. Il colombiano è titolare inamovibile sulla fasacia destra, alle spalle dell'unica punta Higuain.

