Milan/ Calciomercato news: Giovanni Simeone e Keita Balde i due colpi per l'estate (oggi 7 febbraio 2017)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: KEITA BALDE E GIOVANNI SIMEONE PER L'ESTATE – In un Milan in crisi di risultati si inizia già a guardare al calciomercato estivo. Al termine del campionato, sperando che il closing con il conseguente pasaggio di proprietà da Fininvest ai cinesi si completi al più presto, i tifosi rossoneri si attendono un mercato da protagonisti. Come riportato da Tuttosport, in questo momento il Milan sarebbe impegnato su due fronti. Il primo è quello che porta a Giovanni Simeone del Genoa, il secondo a Keita Balde della Lazio. Preziosi valuta l'attaccante argentino circa 30 milioni di euro e con questa cifra i cinesi potrebbero regalare a Montella un centravanti giovane e dagli ampi margini di miglioramento. Per quanto riguarda Keita, la situazione appare leggermente più complicata. L'esterno biancoceleste, al momento, non sembra intenzionato a rinnovare il suo contratto con la Lazio. I rossoneri seguono da tempo questo giocatore, che tra l'altro sarebbe funzionale al 4-3-3 di Montella. I capitolini, tuttavia, non hanno alcuna intenzione di fare sconti. Ma, con i (possibili) nuovi soldi cinesi, questo non sarebbe un problema insormontabile.

