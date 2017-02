Napoli/ Calciomercato news: il punto sui rinnovi di Ghoulam, Mertens e Insigne (oggi 7 febbraio 2017)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: LE ULTIME NOTIZIE SUI RINNOVI DI GHOULAM, MERTENS E INSIGNE. OGGI, 7 FEBBRAIO 2017 - Il calciomercato si è concluso da una settimana ma in casa Napoli continuano a tenere banco i rinnovi di tre giocatori chiave. Si tratta di quelli relativi a Faouzi Ghoulam, Dries Mertens e Lorenzo Insigne. Cerchiamo di fare il punto della situazione inisiando dal caso Ghoulam. Il terzino è rientrato dalla Coppa d'Africa ed è stato impiegato da Sarri nelle sfide di campionato contro Palermo e Bologna. L'algerino, nonostante sia un titolare inamovobile, continua a non trovare l'accordo per il rinnovo con la società. Il problema è legato alla richiesta dell'ingaggio del giocatore, non in linea con il club azzurro: le distanze, riporta Sky, restano distanti.

Per quanto riguarda Mertens, il Napoli è decisamente più fiducioso anche se le ultime prestazioni del belga potrebbero spingere l'entourage del giocatore ad aumentare la richiesta economica. Ecco perché i tempi del rinnovo potrebbero allungarsi. Capitolo Insigne. L'attaccante dovrebbe incontrare la società in questa settimana: il Napoli considera Lorenzo Insigne un elemento chiave dello scacchiere di Sarri ma il giocatore chiede un ingaggio di 4,5 milioni di euro. Una cifra considerata troppo elevata.

