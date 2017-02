Roma/ Calciomercato news, Marsiglia in pressing su Edin Dzeko (oggi 7 febbraio 2017)

CALCIOMERCATO NEWS ROMA, MARSIGLIA IN PRESSING SU EDIN DZEKO. OGGI, 7 FEBBRAIO 2017 - Il calciomercato della Roma inizia già a entrare nel vivo nonostante la sessione invernale sia conclusa da appena una settimana. Dalla Bosnia è infatti arrivata un'indiscrezione che, se confermata, sarebbe davvero clamorosa. Secondo quanto riportato da Sport.ba, l'Olympique Marsiglia di Rudi Garcia starebbe puntando su Edin Dzeko. Garcia, che nella sua avventura alla guida dei giallorossi aveva già avuto modo di conoscere Dzeko, avrebbe dunque messo nel mirino l'ex attaccante del Manchester City.

Intanto, sul fronte delle entrate, destano attenzione le dichiarazioni rilasciate da Alejandro Gomez a una radio argentina: “Kessié? Credo che l'Atalanta lo abbia ceduto alla Roma ma restiamo in ogni caso un'ottima squadra. Sì, è vero, Milan e Roma si erano interessati a me, ma hanno avuto problemi economici. A giugno? Vedremo se si farà qualcosa”.

