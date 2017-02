Inter/ Calciomercato News: concorrenza del Barcellona per Semedo, piace Rodriguez della Fiorentina (oggi 8 febbraio 2017)

CALCIOMERCATO INTER NEWS: ANCHE IL BARCELLONA VUOLE SEMEDO (OGGI 8 FEBBRAIO 2017) – tra i nomi caldi per la prossima finestra del calciomercato in casa Inter vi occupa un certo spazio anche Nelson Semedo, uno dei giocatori più cercati nel mercato europeo, le cui quotazioni salgono a ogni incontro. Semedo, terzino destro portoghese classe 1993 sta vestendo la maglia del Benfica, che lo ha assicurato per contratto fino all’estate del 2021: contratto a parte il portoghese piace davvero tanto e rimane forte l’ipotesi di una corsa al suo cartellino per il prossimo turno di calciomercato. In casa inter il profilo di Semedo piace e anche da diverso tempo, ma ora la concorrenza per arrivare al terzino si fa più difficile visto l’inserimento anche del Barcellona. Secondo la stampa spagnola infatti Semedo piace non solo ai nerazzurri, ma anche i blaugrana si starebbero muovendo seguiti dal Manchester United.

CALCIOMERCATO INTER NEWS: SI CERCA GONZALO RODRIGUEZ E L’AGENTE APRE UNO SPIRAGLIO (OGGI 8 FEBBRAIO 2017) – Tra i nomi che sono stati accostati nella scorsa finestra di calciomercato all’Inter ritorna in auge quello di Gonzalo Rodriguez difensore della Fiorentina in scadenza di contratto. Le ultime notizie arrivano dallo stesso agente del giocatore, per il quale il club gigliato apre non avere interesse nell’optare un rinnovo. Il procuratore Jose Raul Iglesias ha dichiarato:” Non ci sono novità. Mi spiego meglio: dopo i due incontri dello scorso novembre la Fiorentina, non si è più messa in contatto con me. Si vede che il rinnovo di Gonzalo non interessa molto alla società. Lo vogliono in tanti. In questi giorni ho ricevuto diverse chiamate per sondare il terreno, ma al momento non abbiamo trovato un accordo con nessuna squadra”.

