Juventus/ Calciomercato News, Mandzukic attira pretendenti, anche i nerazzurri vogliono il croato (oggi 8 febbraio 2017)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, MANDZUKIC ATTIRA PRETEDENTI,ANCHE I MERAZZURRI VOGLIONO IL CROATO (OGGI 8 FEBBRAIO 2017)- tra i fattori che stanno portando la Juventus di Allegri molto lontano sia in campionato che in Europa va senza dubbio segnalata la seconda giovinezza che sta al momento vivendo il centrale Mario Mandzukic. Carta d’identità a parte (il prossimo maggio compirà 31 anni ) il croato sta vivendo un momento davvero magico con la Juventus: inarrestabile, con fiato e gambe da far concorrenza a un ragazzino, indubbia qualità e tanta energia ne fanno un esterno d’attacco davvero feroce al servizio di Allegri. Queste performance ovviamente hanno attirato l’attenzione anche di altre squadre che cominciano mettere nel mirino lo stesso Mandzukic, magari come colpo per la prossima finestra di calciomercato estivo. Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato riguardanti la Juventus proveniente dal portale Fichajes.net, il croato è al momento un nome caldo del mercato, su cui ci starebbero facendo un pensiero anche l’Inter di Suning.

CALCIOMERCATO NEWS JUVENTUS, PRISSIMOOBBIETTIVO CALDARA (OGGI 8 FEBBRAIO 2017) –Sebbene formalmente il calciomercato invernale sia concluso e ancora diversi mesi ci separano dalla finestra estiva, il mercato in casa Juventus non si ferma davvero mai. Tra i nomi noti in questi ultimi mesi tanto spazio è stato concesso a Mattia Caldara,il difensore della Atlanta già acquistato dalla Juventus, ma che si congiungerà coi bianconeri solo a fine stagione 2018. Di lui in un’intervista esclusiva rilasciata questa mattina alla Gazzetta dello Sport Antonio Percassi, presidente del club bergamasco ha dichiarato: “L’operazione Caldara è stata conveniente per tutti: starà ancora un anno con noi, maturerà e sarà pronto per la Juve. Intanto già contro Belotti e Borriello l’ho visto fisicamente pronto, deciso”.Per la dirigenza della Juventus è stato certamente un investimento lungimirante, su un giocatore che già fa sognare i tifosi.

© Riproduzione Riservata.