Milan/ Calciomercato News, Tianjin punta a Bacca, anche i rossoneri vogliono Kessiè (oggi 8 febbraio 2017)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, IL TIANJIN PUNTA A BACCA (OGGI 8 FEBBRAIO 2017) – Dopo la vicenda di calciomercato invernale tra il club di Fabio Cannavaro, il Tianjin, e Nikola Kalinic punta della Fiorentina, la dirigenza della formazione cinese guidata dal tecnico italiano starebbe puntando a Carlos bacca come possibile prossimo colpo di calciomercato. L’indiscrezione di mercato è un esclusiva del portale tuttomercatoweb.com secondo cui il colombiano, la cui crisi di gol sta mettendo in seria difficoltà la squadra rossonera, sarebbe nel mirino della Tianjin, a caccia in questi giorni in Italia di prossimi obbiettivo della finestra estiva. Bacca sta certamente vivendo un momento di grande tensione e di mancanza di risultati che sta penalizzando non poco la compagine di Vincenzo Montella: che il bomber ceda alle lusinghe cinesi in certa di riscatto?

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, ANCHE I ROSSONERI SU KESSIE (OGGI 8 FEBBRAIO 2017) - Dopo una finestra invernale di calciomercato non troppo ricca in casa Milan, i rossoneri cominciano già a muoversi in previsione dell’estate, con la speranza che il closing del contratto di cessione alla nuova proprietà cinese, porti nelle casse dei rossoneri abbastanza fondi per fare una buona campagna acquisti. In questo senso non deve quindi sorprenderci la notizia di calciomercato riportata dal corriere dello sport secondo cui il Milan sarebbe già sulle tracce di Franck Kessiè, centrocampista al momento in forze all’Atalanta di Gasperini. Già a gennaio la Roma si era fatta avanti con la società bergamasca per acquistare l’ivoriano, ma l’operazione alla fine non era andata in porto. Sebbene le vicende societarie in casa Milan siano ancora confuse sembra che Mirabelli futuro ds del Milan abbia già preso contatti con l’agente di Kessiè.

