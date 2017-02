Napoli/ Calciomercato News, difficile il rinnovo di Ghoulam, Giuntoli vuole chiudere per Ciciretti (oggi 8 febbraio 2017)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, DIFFICILE IL RINNOVO DI GHIULAM (OGGI 8 FEBBRAIO 2017)-Dopo l’impegno in coppa d’Africa Faouzi Ghoulam torna a Napoli e torna caldissimo l’argomento rinnovo, che già aveva animato la precedente finestra del calciomercato inverale. Secondo le ultime notizie pare che il cammino dei terzino algerino potrebbe essere presto lontano dal capoluogo campano. Tante infatti le difficoltà che impediscono il tavolo di trattativa tra l’entourage del giocatore e la dirigenza del Napoli, non ultimo la grande distanza tra offerta azzurra e le richieste dello stesso Ghoulam. Punto caldo della discussione sarebbe anche l’ingaggio attualmente ricevuto dall’algerino e il ritocco chiesto dallo stesso difensore del Napoli, che ricordiamo sarà in scadenza di contratto il prossimo mese di giugno.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, GIUNTOLI VUOLE CHIUDERE PER CICIRETTI (OGGI 8 FEBBRAIO 2017) – Caso caldo del calciomercato invernale in casa Napoli, il nome di Amato Ciciretti rimane un apriorità per la dirigenza del club campano, che spera presto di mettere a segno un nuovo c0olpaccio in vista della prossima stagione di serie A. Trequartista classe 1993al momento in maglia la Benevento, Ciciretti ha già ricevuto un’offerta dal Napoli nelle settimane scorse, prontamente però rifiutata dal club degli Stregoni. Quanto messo sul piatta dal ds Giuntoli è di 5-6 milioni di euro, ma la concorrenza per il cartellino del trequartista è più ampia di quanto si pensi: club stranieri e non solo (anche il genoa è sulle sue tracce).

