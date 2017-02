Roma/ Calciomercato News, De Rossi: il rinnovo non è un’ossessione. Anche il Real cerca Dzeko (oggi 8 febbraio 2017)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, DE ROSSI: IL RINNOVO NON E’ UN’OSSESSIONE (OGGI 8 FEBBRAIO 2017) –Con la finestra invernale del calciomercato ormai conclusa le trattative rimangono comunque molto attive in casa Roma. Se per arrivi e partenze ormai bisognerà aspettare l’estate la dirigenza giallorossa rimane al lavoro nei capitolo rinnovo della rosa già esistente. Al momento il nome caldo in questa categoria rimane quello di Daniele De Rossi, il regista della Roma in scadenza di contratto il prossimo giugno: l’argomento è certamente spinoso specialmente per i tifosi ma lo stesso De Rossi non pare preoccupato. Lo ha dichiarato infatti eiri sera nel post match tra Roma e Fiorentina: "Non ne ho mai parlato, preferisco concentrarmi sul presente. A 33 anni sei più sereno nell'affrontare certe cose. Prima o poi la società mi chiamerà e ci confronteremo, non è un'ossessione".

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, IL REAL CERCA DZEKO (OGGI 8 FEBBRAIO 2017) – con i suoi17 gol segnati finora in questa stagione di serie A il nome caldo per la prossima finestra di calciomercato della Roma è senza dubbio quello di Edin Dzeko. Il bomber bosniaco sembra essersi definitivamente sbloccato di fronte alla rete avversaria, e dopo la doppietta segnata ieri contro la Fiorentina è il nuovo capocannoniere del campionato. Prestazioni del genere chiaramente non passano inosservate e secondo la stampa iberica diverse indiscrezioni di mercato cominciano a volare su di lui: dopo l’interessamento dei cinesi è il Real Madrid che comincia a fare capolino per il cartellino di Edin Dzeko. Al momento però il bosniaco non ha intenzione di abbandonare la Roma, e il contratto in scadenza a giugno 2020 tranquillizza i tifosi giallorossi. La dirigenza della Roma non vorrebbe fare a meno del suo bomber ma non è detto che di fronte a una grossa cifra la Roma possa fare marcia indietro.

