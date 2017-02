Sarri alla Juventus?/ Calciomercato Napoli news, il tecnico minaccia querele. Ma qualcosa di vero c'è... (oggi 9 febbraio 2017)

SARRI ALLA JUVENTUS? CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, L'ALLENATORE MINACCIA QUERELE (OGGI 9 FEBBRAIO 2017) - La notizia di calciomercato è di quelle clamorose: la Juventus avrebbe contattato Maurizio Sarri per la prossima stagione e quindi l’attuale allenatore del Napoli potrebbe lasciare i partenopei per passare ad allenare la grande Juve. Maurizio Sarri si è però affrettato a smentire seccamente quella che sarebbe una vera e propria bomba di calciomercato anche se gennaio è ormai alle spalle e l’estate ancora lontana. Ecco dunque le parole del tecnico del Napoli in conferenza stampa: "Non c'è nulla di vero. Voglio chiedere al mio avvocato se ci sono gli estremi per fare una querela". Avrebbe dovuto essere la classica conferenza stampa della vigilia, dal momento che il Napoli anticipa a domani la partita di Serie A contro il Genoa dal momento che settimana prossima sarà impegnato in Champions League contro il Real Madrid, invece l’attenzione si è inevitabilmente concentrata sull’ipotesi Maurizio Sarri alla Juventus. Considerata la storica rivalità tra le due squadre, l’addio di Gonzalo Higuain al Napoli proprio in direzione Juventus nella scorsa estate e gli almeno tre incroci (fra campionato e Coppa Italia) che la primavera ci riserverà, è ovvio che Sarri si sia affrettato a disinnescare la bomba che avrebbe reso infiammabile l’ambiente napoletano proprio mentre la stagione sta entrando nella sua fase decisiva.

