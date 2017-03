Inter/ Calciomercato News, bloccato Petagna per giugno. Nel mirino anche Conti (oggi, 11 marzo 2017)

CALCIOMERCATO INTER NEWS, BLOCCATO PETAGNA PER GIUGNO. NEL MIRINO ANCHE CONTI (OGGI, 11 MARZO 2017) - L'asse di calciomercato tra Inter e Atalanta potrebbe presto riattivarsi. Lo scorso gennaio, Suning prelevò a sorpresa Roberto Gagliardini versando una trentina di milioni nelle casse dei bergamaschi. Oggi il centrocampista italiano è diventato un titolare inamovibile nella mediana di Stefano Pioli. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l'Inter avrebbe messo nel mirino altri quattro giocatori dell'Atalanta: due della prima squadra e due della Primavera. Intanto il club meneghino avrebbe già addirittura bloccato Andrea Petagna come vice Icardi in vista della prossima stagione. L'ex Milan è uno dei gioielli di Gasperini, proprio come Andrea Conti, osservato dall'Inter e non solo. Per quanto riguarda i giovani della Primavera, i nerazzurri di Milano stanno seguendo con attenzione Alessandro Bastoni e Filippo Melegoni, rispettivamente difensore e centrocampista. Inter-Atalanta, l'asse è caldissimo.

