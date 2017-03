Juventus/ Calciomercato News, Dybala: Il rinnovo? Sono tranquillo. Voglio restare (oggi, 11 marzo 2017)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, DYBALA: RINNOVO? DOPO LA SOSTA CI SARANNO NOVITA' (OGGI, 11 MARZO 2017) – Il calciomercato della Juventus potrebbe presto inaugurarsi prima del tempo con il rinnovo di Paulo Dybala. L'attaccante argentino ha lanciato segnali importanti nel concitato post partita contro il Milan. Queste le sue parole ai microfoni di Mediaset Premium: “Rinnovo? Io sono tranquillo, ho dato la mia parola alla società e voglio rinnovare: ci stiamo mettendo d'accordo, credo che potrebbero esserci novità dopo la sosta“. Oltre a parlare del suo futuro, Dybala ha commentato così la vittoria per 2-1 ottenuta contro i rossoneri: “Che devo dire: è da sei anni che si lamentano contro la Juve. Secondo me devono usare altri metodi, e non devono lamentarsi sempre contro gli arbitri. Ormai noi siamo abituati quando succedono queste cose contro di noi, e mai nessuno parlerà del rigore che ha causato Zapata nel primo tempo e che nessuno ha visto. Ad esempio, contro l'Udinese c'ereano due rigori per noi, non li hanno fischiati ma noi non abbiamo detto niente: dovrebbe essere sempre così”.

