Milan/ Calciomercato news, indiscrezione su Sosa: 'Vuole restare in rossonero' (oggi, 11 marzo 2017)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, BILIARDO: 'SOSA? HA DUE ANNI DI CONTRATTO. VUOLE RESTARE IN ROSSONERO (OGGI, 11 MARZO 2017) - In casa Milan arriva un'inaspettata notizia di calciomercato riguardante José Sosa. L'argentino, da oggetto misterioso, è diventato un titolare inamovibile dell'undici di Vincenzo Montella. Il Principito lo scorso gennaio fu vicino all'addio ma alla fine decise di restare in rossonero. Intervistato da tuttomercatoweb.com, ecco quanto dichiarato dall'operatore di mercato Favio Biliardo riguardo Sosa: “Sta bene. È un bel periodo per lui. Il campionato italiano è il più difficile, me l'ha detto una volta Caniggia: se giochi in Italia poi puoi giocare dappertutto. Tattica, cattiveria agonistica... invece guardo il calcio spagnolo e mi annoio. Futuro? Ha due anni di contratto, vuole restare al Milan. Come ha detto Galliani, il Principito per giocare in rossonero ha fatto uno sforzo economico importante. Ed è arrivato al Milan senza preparazione fisica, la trattativa con il Besiktas è stata una guerra. E ora stiamo raccogliendo soddisfazioni, avanti così”.

