Napoli/ Calciomercato News, il punto sui rinnovi. Jorginho verso la cessione? (oggi, 11 marzo 2017)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, IL PUNTO SUI RINNOVI. JORGINHO VERSO LA CESSIONE? (OGGI, 11 MARZO 2017) – Il Napoli inizia già a pensare al calciomercato di giugno. Gli azzurri sono alle prese con i rinnovi dei giocatori chiave dello scacchiere di Sarri e la società deve ancora sciogliere diversi nodi. A questo proposito, il giornalista Rai Ciro Venerato ha parlato della situazione in casa azzurra ai microfoni di Tuttonapoli.net. Queste le sue parole a riguardo: “Per quanto riguarda Mertens, il Napoli continua a professarsi ottimista. Ghoulam? Mi risulta che il Napoli sia molto pessimista”. Per quanto riguarda i nomi sul taccuino di Giuntoli e le possibili cessioni, la situazione è la seguente: “Vrsaljko è un nome che ritorna, ma c'è il problema della valutazione dell'Atletico e dello stipendio. Sicuramente Giuntoli sta provando a forzare il Benfica per Grimaldo. Conti piace, ma se resta Hysaj è difficile che Giuffredi, procuratore di entrambe i giocatori, possa metterli in concorrenza per lo stesso ruolo. A centrocampo, credo che il Napoli voglia dar via Jorginho per rimpiazzarlo con un centrocampista più fisico. I nomi di Vecino e Kessiè vanno seguiti, ma entrambe vengono valutati tanto. Sicuramente un Napoli secondo in classifica con i soldi della Champions, avrebbe più chance".

© Riproduzione Riservata.