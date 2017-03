Roma/ Calciomercato News, offerte da Spagna e Inghilterra per Emerson Palmieri. E Spalletti... (oggi, 11 marzo

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, OFFERTE DA SPAGNA E INGHILTERRA PER EMERSON PALMIERI. E SPALLETTI... (OGGI, 11 MARZO 2017) – In casa Roma arrivano due importanti notizie di calciomercato. La prima riguarda Emerson Palmieri. L'esterno brasiliano sta acquistando sempre più ottimi consensi grazie alle sue discrete prestazioni. Ormai titolare fisso dell'undici di Spalletti, Emerson avrebbe attirato l'interesse di numerose squadre europee. Come riporta La Repubblica, il giocatore carioca avrebbe ricevuto offerte milionarie da Spagna e Inghilterra. Per quanto riguarda invece il futuro dell'allenatore della Roma, Luciano Spalletti, ci sono ancora diversi punti da chiarire. Le parole rilasciate nei giorni scorsi dal tecnico toscano in conferenza stampa non fanno dormire sogni tranquilli la dirigenza capitolina. Come fa notare calciomercato.it, Spalletti ha un contratto in scadenza a giugno e non è ancora sicuro di voler continuare la sua avventura in giallorosso. L'attuale allenatore della Roma ha diversi estimatori in Spagna, su tutti Siviglia e Valencia.

