Juventus/ Calciomercato News, Di Maria il grande sogno per l'estate

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, DI MARIA IL GRANDE SOGNO PER L'ESTATE (OGGI, 12 MARZO 2017) – Il calciomercato della Juventus inizia già a prendere forma nonostante manchino ancora diversi mesi alla chisura del campionato. Quel che è certo è che in estate i bianconeri metteranno mano al portafoglio e regaleranno a Massimiliano Allegri (o chi siederà sulla panchina bianconera), almeno un paio di rinforzi di lusso. In questi ultimi giorni è molto caldo l'asse con il Paris Saint-Germain. I nomi in ballo sono due: Marco Verratti e la new entry Angel Di Maria. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juventus starebbe cercando un esterno offensivo per poter passare al modulo 4-2-3-1. Con Cuadrado a destra, Pjaca o Dybala alle spalle di Higuain, serve qualcuno in grado di sostituire Mandzukic sulla sinistra, che è stato adattato in una posizione non sua. Di Maria è uno dei possibili obiettivi dell'estate. Attenzione però al prezzo del suo cartellino, vicino ai 40 milioni di euro.

© Riproduzione Riservata.