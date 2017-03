Milan/ Calciomercato News, occasione Muriel: il colombiano può lasciare la Samp a fine stagione

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, OCCASIONE MURIEL: IL COLOMBIANO PUO' LASCIARE LA SAMP A FINE STAGIONE - Il calciomercato del Milan potrebbe improvvisamente virare su un nome a sorpresa: Luis Muriel. L'attaccante della Sampdoria sta vivendo in blucerchiato la migliore stagione della sua carriera ma al termine del campionato lascerà quasi sicuramente Genova. La conferma arriva dal tecnico della Samp Marco Giampaolo, che ha così spiegato la situazione relativa al futuro di Muriel: “Non credo che Muriel resterà – ha detto il tecnico a Sky dopo la vittoria sul Genoa – il ragazzo è destinato a spiccare il volo per altri lidi. Non ci spero neanche che resti". Tra le pretendenti per Muriel ci sono diverse squadre: si va dalla Roma al Napoli, dalla Fiorentina all'Inter, passando per il Milan. I rossoneri, in particolare, potrebbero realmente fare un tentativo per il centravanti della Sampdoria qualora dovesse partire Carlos Bacca. Il costo del cartellino di Muriel si aggira intorno ai 30 milioni di euro: una cifra importante per un investimento altrettanto pregevole.

© Riproduzione Riservata.