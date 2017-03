Inter/ Calciomercato News, da Aubameyang a Di Maria: grandi colpi per giugno (oggi, 14 marzo 2017)

CALCIOMERCATO INTER, DA AUBAMEYANG A DI MARIA: GRANDI COLPI PER GIUGNO (OGGI, 14 MARZO 2017) – L'Inter si prepara per il calciomercato estivo ben consapevole dell'intenzione di Suning: rinforzare la rosa prelevando grandi giocatori in giro per l'Europa. La Gazzetta dello Sport prova a fare il punto della situazione reparto per reparto. Intanto Stefano Pioli dovrebbe essere confermato alla guida tecnica del club: scacciate, per il momento, le ipotesi Conte e Simeone. Per quando riguarda il reparto offensivo, i nomi sul taccuino dell'Inter sono quattro: Angel Di Maria del Paris Saint-Germain, Pierre-Emerick Aubameyang del Borussia Dortmund, Dries Mertens del Napoli e Alexis Sanchez dell'Arsenal. Di Maria è fino anche nel mirino della Juventus e, qualora l'Inter decidesse di fiondarsi sull'argentino, dovrebbe mettere in conto la concorrenza bianconera. Mertens non ha ancora rinnovato con il Napoli e, tra i nomi citati, sembrerebbe quello più facilmente accostabile al club interista, Aubameyang e Sanchez sono suggestioni interessanti ma i due attaccanti percepiscono ingaggi troppo elevati. Un gradino più in basso troviamo i vari Berardi, Bernardeschi, Schick e Muriel. In difesa ci sono altri quattro giocatori: oltre a De Vrij della Lazio piacciono molto anche Manolas e Rudiger della Roma e Ricardo Rodriguez del Wolfsburg; a centrocampo seguiti con interesse Kevin Strootman (Roma) e Marco Benassi (Torino).

