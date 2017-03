Inter/ Calciomercato news, Suning scatenata: da Manolas a Di Maria, i nomi per lo scudetto!

CALCIOMERCATO INTER, SUNING PIANIFICA UNA SESSIONE ESTIVA DA URLO. TUTTI I NOMI PER CENTRARE LO SCUDETTO - L'Inter pensa in grande e Suning sta pianificando un calciomercato per puntare allo scudetto. Suning, dopo un inizio stagione molto complicato, sta finalmente raccogliendo i primi frutti di quanto seminato la scorsa estate. Con l'arrivo di Stefano Pioli sulla panchina nerazzurra, la squadra ha iniziato a ottenere ottimi risultati, ultimo il 7-1 casalingo rifilato all'Atalanta. Molti giocatori considerati dei flop fino a qualche mese fa sono diventati elementi chiave dell'undici interista: è il caso di Kondogbia, Murillo e Banega. La risalita verso il terzo posto continua ma questo non può certo essere l'obiettivo naturale dell'Inter, squadra abituata a puntare ben più in alto. Ecco che la dirigenza cinese avrebbe iniziato a ragionare sul rafforzamento della rosa in vista del prossimo campionato. La Gazzetta dello Sport ipotizza un calciomercato estivo da urlo, ricco di grandi nomi e top player di livello assoluto. Andiamo ad analizzare meglio la situazione, reparto per reparto.

In difesa servono un centrale e un terzino sinistro. Per il primo slot ci sono quattro nomi: Kostas Manolas e Antonio Rudiger (Roma), Stefan De Vrij (Lazio) e Felipe (Porto). Interessante la situazione relativa a De Vrij, con il giocatore vicino al rinnovo con i biancocelesti: tra le parti c'è già un accordo di massima ma l'Inter è alla finestra. Suning è pronta a mettere sul tavolo una prima offerta nell'ordine di 15-18 milioni di euro. La possibile sorpresa? Alessandro Bastoni dell'Atalanta. Per quanto riguarda il terzino, spicca Ricardo Rodriguez, da tempo in orbita nerazzurra: il Wolfsburg non fa sconti e chiede 20 milioni di euro.

Arriviamo adesso a centrocampo , dove Kondogbia e Banega dovrebbero essere confermati anche la prossima stagione, così come Brozovic e Joao Mario. Tra i possibili colpi in entrata troviamo tre piste calde che portano rispettivamente a Kevin Strootman (Roma), Marco Benassi (Torino) e Grzegorz Krychowiak (Paris Saint-Germain). Strootman ha un contratto con i giallorossi in scadenza nel 2018, ma potrebbe crearsi un'occasione allettante qualora i capitolini avessero necessità di fare cassa.

Il reparto offensivo vedrà la conferma di Mauro Icardi; Palacio saluterà Appiano Gentile mentre Gabigol verrà spedito in prestito. Eder è in dubbio: se parte, l'Inter potrebbe fiondarsi su Petagna (Atalanta). Berardi del Sassuolo e Bernardeschi della Fiorentina sono sempre due giocatori nel mirino dei nerazzurri, così come i due centravanti della Sampdoria, Muriel e Schick. Infine arriviamo a parlare di quattro top player: Angel Di Maria, Dries Mertens, Pierre-Emerick Aubameyang e Alexis Sanchez. Di questi, sarà molto difficile mettere le mani sugli ultimi due, dati i loro enormi ingaggi. Di Maria può lasciare il Paris Saint-Germain ma sull'argentino c'è anche la Juventus: il pericolo asta è dietro l'angolo. Più facile, in teoria, arrivare a Mertens: il belga non ha ancora rinnovato con il Napoli. Il suo contratto con gli azzurri scade nel 2018 e l'Inter pare abbia intenzione di recapitare un'offerta molto allettante sia al club partenopeo che al giocatore. Inizia il conto alla rovescia per il calciomercato estivo... (Giuliani Federico)

