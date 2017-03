Juventus/ Calciomercato News, blitz per Tielemans. Monitorato anche Bernardo Silva (oggi, 14 marzo 2017)

CALCIOMERCATO JUVENTUS, BLITZ PER TIELEMANS. MONITORATO ANCHE BERNARDO SILVA (OGGI, 14 MARZO 2017) – La Juventus ha messo nel mirino un paio di giocatori a sorpresa in vista del calciomercato estivo. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la priorità principale del club bianconero è quella di rinforzare il centrocampo. Qui, il primo nome sulla lista di Marotta, è quello di Corentin Tolisso del Lione. Attenzione però al possibile blitz in Belgio per Youri Tielemans, giovane talento dell'Anderlecht. Il 19enne è già valutato intorno ai 20-25 milioni di euro e il suo prezzo potrebbe salire ulteriormente in caso di asta. In uscita troviamo Sami Khedira e Mario Lemina, che potrebbe essere girato al Lione nell'eventuale trattativa per Tolisso. Per quanto riguarda il reparto offensivo, attenzione a Bernardo Silva del Monaco. Il classe '94, rappresenterebbe una valida alternativa ai più quotati Di Maria, Douglas Costa e Alexis Sanchez, ma la concorrenza sul giovane portoghese non manca (Real Madrid, Chelsea e Manchester United). Inoltre, la valutazione del Monaco avrebbe lasciato perplessa la Juventus: i monegaschi chiedono infatti non meno di 50 milioni di euro per lasciar partire Bernardo Silva. Una cifra sicuramente eccessiva.

