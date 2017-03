Milan/ Calciomercato News, conferme su Tello. Svanisce il sogno Aubameyang (oggi, 14 marzo 2017)

CALCIOMERCATO MILAN, CONFERME SU TELLO. SVANISCE IL SOGNO AUBAMEYANG (OGGI, 14 MARZO 2017) – Il calciomercato del Milan in vista della sessione estiva è ancora tutto da scrivere. Molto dipenderà dall'esito del closing e dal conseguente passaggio di proprietà ai cinesi di Sino-Europe Sports. In caso di fumata bianca, i rossoneri potrebbero effettuare diversi colpi in entrata altrimenti, stando alle ultime ricostruzioni, difficilmente i sostenitori del Diavolo potranno sognare grandi nomi. Intanto svanisce definitivamente il sogno Pierre-Emerick Aubameyang, attaccante del Borussia Dortmund finito anche nel mirino dell'Inter. Hans Watzke, CEO dei gialloneri di Germania, è stato chiarissimo: “ Non c’è stato un singolo giorno in cui mi è parso che Auba volesse andare via da quando si è unito a noi. Non pensa ad un possibile trasferimento. Noi - ha dichiarato Watzke all'agenzia tedesca DPA – sappiamo con chi abbiamo a che fare ma anche la lui lo sa”. Intanto dalla Spagna arrivano delle conferme su Cristian Tello: secondo quanto riportato da Sport.es, i rossoneri starebbero monitorando con attenzione l'esterno offensivo della Fiorentina. I viola non sarebbero certi di riscattare il giocatore dal Barcellona. Il Milan è alla finestra.

