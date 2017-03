NAPOLI/ Calciomercato News, Mertens non vuole rinnovare. Giaccherini resta (oggi, 14 marzo 2017)

CALCIOMERCATO NAPOLI, MERTENS NON VUOLE RINNOVARE. GIACCHERINI RESTA (OGGI, 14 MARZO 2017) – In casa Napoli arrivano due importantissime novità di calciomercato. La prima riguarda il futuro di Dries Mertens, la seconda quello di Emanuele Giaccherini. Partiamo con l'analizzare la situazione del belga che, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, non avrebbe intenzione di rinnovare il suo contratto con il club azzurro. Il motivo? Il giocatore sarebbe finito nel mirino dell'Inter, che starebbe cercando di portarlo a Milano al termine della stagione. Non è da escludere che i nerazzurri possano mettere sul piatto un'offerta molto vantaggiosa, sia per il Napoli che per lo stesso Mertens, il cui contratto con i partenopei andrà in scadenza nel 2018. La situazione è dunque molto delicata. Per quanto riguarda Giaccherini, Furio Valcareggi, agente del duttile giocatore, ha chiarito a Radio CRC quale sarà il futuro del proprio assistito: “La società lo ha ritenuto incedibile, ha tre anni di contratto e quindi vediamo cosa vedremo cosa ci riserva il futuro. Molto probabilmente resterà al Napoli come da contratto”.

© Riproduzione Riservata.