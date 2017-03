Roma/ Calciomercato News: anche i giallorossi su Muriel. Parte l'asta per il colombiano (oggi, 14 marzo 2017)

CALCIOMERCATO ROMA, ANCHE I GIALLOROSSI SU MURIEL. PARTE L'ASTA PER IL COLOMBIANI (OGGI, 14 MARZO 2017) - Il calciomercato della Roma è già iniziato a circa tre mesi dall'apertura ufficiale della sessione estiva. In casa giallorossa circolano i primi nomi di quei giocatori che potrebbero approdare nella Capitale in vista della prossima stagione. Tra questi spicca sicuramente quello di Luis Muriel, attaccante colombiano che sta facendo faville con la maglia della Sampdoria. Il giocatore è stato intervistato nel corso della trasmissione radiofonica Deportes sin tapujos, dove ha affermato di aver ricevuto diverse offerte dalla Serie A. “Sì, è vero – ha ammesso Muriel all'emittente colombiana Radio Magica - Mi sono arrivate diverse proposte da grandi squadre. I nomi? Juventus, Inter, Milan e Roma ma non mancano offerte dall'estero: Spagna e Inghilterra”. Chi vorrà mettere le mani su Muriel deve fare i conti con una clausola rescissoria pari a 28 milioni di euro. Cifra che potrebbe subire delle variazioni, visto che per l'attaccante blucerchiato potrebbe presto scatenarsi una vera e propria asta.

