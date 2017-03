Inter/ Calciomercato News, occasione Gonzalo Rodriguez a parametro zero? (oggi, 18 marzo 2017)

CALCIOMERCATO INTER NEWS, OCCASIONE GONZALO RODRIGUEZ A PARAMETRO ZERO? (OGGI, 18 MARZO 2017) – L'Inter fiuta all'orizzonte un possibile colpo di calciomercato a parametro zero. La situazione è ancora tutta da definire, però Gonzalo Rodriguez sembra sempre più distante dalla Fiorentina. Il difensore, in scadenza con i viola al termine della stagione, potrebbe lasciare la Toscana per approdare in nerazzurro. A confermarlo anche l'agente dell'argentino, Palito Ortega. Ecco le sue parole ai microfoni di Radio Blu: “ La Fiorentina non ci ha più chiamato, ci aspettavamo un trattamento differente. Gonzalo è molto sensibile e serio, voleva un solo anno di contratto perché non sapeva se avrebbe retto un anno in più a determinati livelli. E’ onesto, altrimenti avrebbe firmato e preso quei soldi senza stare bene a livello fisico a lungo termini. Possibile un riavvicinamento? Noi siamo aperti ed i margini ci sono, ma noi siamo aperti a tutti. Se la Fiorentina ci chiama ci sediamo a parlare, è possibile trovare un accordo: al momento pensiamo che a loro non interessi più. Interesse di Inter e Milan? Parliamo anche con loro”.

