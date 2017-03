Juventus/ Calciomercato News, tra Donnarumma e Bernardeschi: la situazione (oggi, 18 marzo 2017)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, TRA DONNARUMMA E BERNARDESCHI: LA SITUAZIONE (OGGI, 18 MARZO 2017) – Il calciomercato della Juventus inizia a prendere forma tra un'indiscrezione e l'altra. Qualche giorno fa Stefano Tacconi, ex portiere bianconero, ha rilasciato un'intervista a Tmw Radio in cui si è parlato di Donnarumma: “Lui è già della Juve, non lo sa nessuno, ma è già bianconero. Ha baciato la maglia del Milan? Ma cosa se ne frega di quella maglia. Oggi c’è il dio denaro, comandano i soldi. Raiola fa spesso i bagagli, quando decide chiude la valigia e dice ‘andiamo’. Donnarumma firmerà il rinnovo, ma i contratti non contano più nulla”. Quante sono le possibilità che Donnarumma lasci il Milan? Attualmente il club rossonero non intende privarsi del proprio portiere, nemmeno in caso di offerte clamorose. Certo, molto dipenderà dal futuro societario: prima si risolve la vicenda del closing, maggiori sarà la possibilità di programmare al meglio il futuro di Donnarumma. Per quanto riguarda Federico Bernardeschi, il talento della Fiorentina ha parlato del proprio futuro ai microfoni di Sky Sport: “Parlerò con la società per fare il punto della situazione, il contratto è ancora lungo, non sono in scadenza, c'è tempo. Ora sono concentrato solo sul presente”. Juventus avvisata.

© Riproduzione Riservata.