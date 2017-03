Milan/ Calciomercato News, Mati Fernandez in bilico. Suso: tentazione Atletico Madrid (oggi, 18 marzo 2017)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, MATI FERNANDEZ IN BILICO. SUSO: TENTAZIONE ATLETICO MADRID (OGGI, 18 MARZO 2017) – Doveva essere il colpo a sorpresa del calciomercato estivo del Milan ma Mati Fernandez si è rivelato un clamoroso flop. Tra infortuni e scelte tecniche, il cileno ha collezionato soltanto una manciata di minuti in rossonero e al termine della stagione, con ogni probabilità, non verrà riscattato e tornerà alla Fiorentina. Per quanto riguarda Suso, arrivano clamorose voci dalla Spagna. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l'ex Liverpool sarebbe finito nel mirino di numerosi top club eurpei. Oltre a Tottenham e Juventus, Suso piace tantissimo anche all'Atletico Madrid, una delle pretendenti più intenzionate ad aggiudicarsi l'esterno offensivo rossonero. Il contratto dello spagnolo con il Milan scade nel 2019 ma presto potrebbe essere rinnovato, closing permettendo. Intanto Simeone è alla finestra e medita il colpaccio.

